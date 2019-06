Lazio, ecco i biancocelesti ufficialmente svincolati dal 30 giugno

LAZIO SVINCOLATI – Il 30 giugno finisce ufficialmente la stagione e alla vigilia dell’apertura del calciomercato diversi calciatori della Lazio saluteranno ufficialmente. Basta, Caceres e Romulo sono i profili che saluteranno Formello: l’uruguaiano e il serbo sono ormai arrivati in scadenza mentre all’italo-brasiliano scadranno i 6 mesi di prestito. Pochi rimpianti per Caceres che nella Capitale non è mai riuscito a lasciare il segno mentre Basta e Romulo, per motivi diversi, lasceranno con più rimpianti: entrambi infatti hanno lasciato un buon ricordo nei tifosi biancocelesti.