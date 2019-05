Lazio, i calciatori si danno al… tennis: Correa e Luis Alberto agli Internazionali (FOTO)

INTERNAZIONALI TENNIS CORREA LUIS ALBERTO – È ancora momento di festeggiare, in casa Lazio. Dopo la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta per 2-0, mister Inzaghi ha concesso giorni di meritato riposo ai suoi, prima di tornare in campo per preparare la penultima gara di campionato contro il Bologna.

CORREA E LUIS ALBERTO AGLI INTERNAZIONALI – Ad approfittare del relax e di una bella giornata di sole sulla Capitale ci hanno pensato Luis Alberto e Correa che sono stati avvistati agli Internazionali di Tennis che si stanno disputando in questi giorni al Foro Italico. Ad accompagnare il Tucu, autore del gol che ha steso definitivamente la Dea, l’immancabile fidanzata Desirè.