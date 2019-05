Lazio, Inzaghi sarebbe pronto a dare le dimissioni a fine stagione: per il futuro Lotito pensa a De Zerbi

LAZIO INZAGHI – Mancano tre partite più la finale di Coppa Italia, alla fine della stagione della Lazio. Come riporta SportMediaset però il futuro di Inzaghi sulla panchina biancoceleste è in bilico. Secondo il telegiornale sportivo, l’allenatore piacentino sarebbe pronto a dare le dimissioni a fine campionato, complice il rapporto incrinato con Lotito che gli avrebbe rimproverato di non aver sfruttato al meglio le qualità della squadra. Il patron biancoazzurro, avrebbe inoltre offerto un triennale da 300 mila euro più bonus all’attuale tecnico del Sassuolo De Zerbi.