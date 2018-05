Luca Pellegrini: “Tra Crotone e Lazio è stata una battaglia, i biancocelesti potevano fare di più”

LUCA PELLEGRINI – L’ex calciatore Pellegrini, oggi commentatore presso Sky Sport, è intervenuto ai microfoni del canale telematico biancoceleste per commentare la sfida tra Crotone e Lazio allo Scida.

CROTONE LAZIO – “Domenica scorsa allo Scida c’era una posta in palio altissima: Crotone e Lazio dovevano vincere. C’era caldo, tensione, ed a volte si trovano energie che non si credono di avere. È stata un’autentica battaglia. La squadra di Inzaghi aveva il pronostico dalla sua perché il tasso tecnico della rosa è superiore; vanno quindi fatti i complimenti al Crotone. I biancocelesti potevano fare di più.

Non credo che Lulic e compagni avessero sottovalutato l’impegno, non credo i giocatori fossero entrati in campo per fare una passeggiata. Il Crotone in casa è una squadra che non concede spazi; Zenga ha dato una grande mentalità alla squadra, mentre Nicola era un tecnico che badava molto più agli avversari che non al gioco espresso dai suoi uomini.

In una gara sono i dettagli a fare la differenza: Strakosha con l’Atalanta era stato uno dei migliori, così purtroppo non è stato in occasione della sfida di domenica sera”.