Parolo, 29 gol con la Lazio e tanta voglia di tornare in Nazionale

LAZIO MARCO PAROLO- Un gol per riprendersi la Nazionale: Marco Parolo lavora per tornare in Azzurro e la rete della vittoria al Castellani potrebbe infondergli fiducia e carica necessarie per convincere il CT Mancini a convocarlo. Come ricorda La Gazzetta dello Sport Parolo, a 33 anni, è salito a quota 29 centri con la maglia della Lazio; non pochi per un centrocampista tendenzialmente difensivo. La capacità d’inserimento nel traffico dell’aria avversaria (oltre alla sua inesauribile corsa), gli ha permesso di trovare un gol decisivo che ha consentito alla Lazio di scavalcare Inter, Milan e Roma in classifica.

NAZIONALE – Marco è stato un punto fermo in Nazionale con Prandelli, Conte e Ventura, eppure Mancini ha deciso di “tagliarlo”, nonostante la mediocrità del centrocampo Azzurro. Chissà che questo gol non possa convincere il CT a dargli un’altra possibilità: Marco Parolo, a 33 anni, può ancora dire la sua.

