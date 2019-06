Caicedo, un futuro ancora tutto da scrivere

CAICEDO LAZIO – Felipe Caicedo dopo una stagione ad alto livello, 9 gol in tutte le competizioni ed ogni volta che è andato in rete la Lazio ha quasi sempre vinto (Lazio–Chievo 1-2) ora è ad un limbo: resta o va via? Per il momento il futuro del 20 biancoceleste sembra lontano da Formello.

VICE IMMOBILE – In stagione ha sempre risposto presente, soprattutto nel momento no di Immobile. Come riportato dal Corriere dello Sport, è per questo che Inzaghi lo vorrebbe tenere, soprattutto dopo il mancato arrivo di Wesley. Sappiamo che El Panteròn è uno dei pupilli del tecnico biancoceleste, anche se la società sembra spingere verso la cessione. Sull’attaccante ci sono le sirene turche e cinesi, campionati nei quali potrebbe chiudere la carriera, guadagnando di più. In caso di partenza, la Lazio potrebbe acquistare Petagna.