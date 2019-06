CALCIOMERCATO, aumenta la concorrenza per Petagna: un altro club di Serie A sull’attaccante

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio è alla continua ricerca di un vice Immobile: dopo l’acquisto sfumato di Wesley nella lista di Simone Inzaghi c’è il nome di Andrea Petagna, giocatore della SPAL dove in stagione ha segnato 16 reti in 36 presenze. Il giovane è di proprietà dell’Atalanta, ma il club ferrarese è pronto a riscattarlo per 12 milioni.

AUMENTA LA CONCORRENZA – L’attaccante classe ’95 è reduce dalla sua miglior stagione, e secondo quanto riportato da La Stampa, oltre al club biancoceleste su di lui ci sarebbero anche Parma, Leicester City e Torino. Il club granata vede in lui il sostituto di Belotti o perché no, un possibile rinforzo per l’attacco a 2 tutto made in Italy. Per Toro però c’è anche la pista che porterebbe all’americano Timothy Weah (figlio del grande Weah), che attualmente gioca in Francia con il PSG.