CALCIOMERCATO, Lazio: Caicedo e la scadenza nel 2020, sarà dura trattenerlo in estate

CAICEDO FUTURO – Felipe Caicedo è sicuramente l’uomo del momento in casa Lazio. A febbraio però, come riporta il Corriere dello Sport, in gran segreto un club cinese avrebbe corteggiato l’ecuadoriano. Una ricca offerta, rimandatà però al mittente pochi giorni prima del derby. La pantera ha il contratto in scadenza nel 2020, e i biancocelesti dovranno decidere il suo destino. Il trentenne valuterà le offerte di giugno, e potrebbe andsre a caccia dell’ultimo contratto importante e pieno di soldi magari in asia, negli emirati arabi o anche in Turchia.