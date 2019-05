Calciomercato, si riavvicina Wesley: per la difesa occhi su Biraschi

LAZIO CALCIOMERCATO – Non stiamo ancora a luglio ma c’è già odore di calciomercato. La Lazio ritenta l’acquisto di Wesley: il brasiliano sarebbe dovuto arrivare l’estate scorsa, ma ha preferito rimanere al Bruges per poter giocare in Champions League.

ROMULO WESLEY BIRASCHI – Il primo colpo è stato quello di aver riscattato Romulo dal Genoa per 2 milioni mentre per Wesley sarà più impegnativa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il cartellino del giocatore si avvicina intorno ai 20 milioni, e la società biancoceleste potrebbe provare a prenderlo per 16 milioni più bonus. Tare dovrà stringere se vuole chiudere la trattativa, soprattutto ora che anche il Newscastle e alcuni club di Bundesliga si sarebbero prepotentemente fatti sotto per lui. Intanto, però, si pensa anche alla difesa: Biraschi, difensore del Genoa classe 1994, sarebbe un rinforzo importante per Simone Inzaghi, un buon centrale nella difesa a 3 ma che può agire anche da terzino destro.