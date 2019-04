Tre per due posti: ad Inzaghi il compito di scegliere l’attacco per Lazio-Atalanta di domenica

LAZIO ATALANTA ATTACCO – Domenica pomeriggio, la Lazio affronterà l’Atalanta nello scontro diretto per la Champions e in un vero e proprio antipasto della finale di Coppa Italia. Come riporta il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi per la sfida dell’Olimpico dovrà fare i conti con ballottaggio a tre in attacco: infatti Caicedo, Correa, ed anche Immobile sono in forma e vogliono il posto da titolare. L’attaccante campano vuole sbloccarsi, e nelle trasferte di Milano e Genova ci è andato vicino. In compenso, la coppia formata dall’argentino e dall’ecuadoriano ha fatto benissimo contro la Samp. Complicato vedere il tridente dall’Inizio, alla fine spetterà soltanto al tecnico piacentino scegliere.