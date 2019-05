Wallace e Durmisi ai saluti, Jordao e Neto verso il riscatto

LAZIO MERCATO IN USCITA – La Lazio comincia a sondare il terreno per costruire la rosa della prossima stagione. Il ds Igli Tare pensa innanzitutto al mercato in uscita, e i primi nomi a lasciare Formello dovrebbero essere quelli di Riza Durmisi e Fortuna Wallace. Entrambi i calciatori biancocelesti hanno reso molto meno di ciò che tutti si aspettavano.

DURMISI WALLACE – L’esterno danese è stato anche sfortunato, dato l’infortunio rimediato in Europa League contro l’Eintracht. Come riportato dal Corriere dello Sport, Durmisi sarebbe vicino a tornare a casa, in Danimarca, con la formula del prestito. Per quanto riguarda Wallace, invece, c’è da considerare la variante Jorge Mendes, il suo procuratore. Con lui si dovrà parlare anche del futuro di Jordao e Neto. I loro riscatti diventano obbligatori quest’estate.