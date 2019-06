SOCIAL, Gascoigne va in piscina… a pescare: “Sono qui da tre giorni e…” (VIDEO)

SOCIAL GASCOIGNE – E’ arrivato il primo weekend estivo dell’anno e molte persone cercano un po’ di fresco e relax al mare o a lago. Un’alternativa piacevole, però, è anche la piscina, soprattutto se ne hai una nel giardino. E’ questo il caso di Paul Gascoigne, ex campione biancoceleste, protagonista da sempre di una vita tra genio e follia. Il buon Gazza è da poco entrato nel mondo dei social e spesso si diverte a condividere post e video sorprendenti.

GAZZA IN PISCINA – L’ultima trovata è proprio di oggi: Gascoigne ha postato sulla propria pagina Facebook un breve video che lo ritrae a bordo piscina con una canna da pesca in mano! “Buongiorno ragazzi. Sono qui da tre fott***ssimi giorni e non ho pescato un ca**o”. Paul riesce sempre a strappare un sorriso ed anche per questo i tifosi della Lazio lo portano nel loro cuore.