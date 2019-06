SOCIAL, il segnale di Vavro: il difensore riempe di like i messaggi dei tifosi della Lazio

LAZIO VAVRO – L’indizio arriva direttamente dal profilo social di Denis Vavro. Il profilo Instagram del gigante in forza al Copenhagen è stato preso d’assalto dai tifosi biancocelesti che gli hanno chiesto di venire alla Lazio o addirittura dandogli già il benvenuto. Vavro da parte sua ha riempito di like ogni messaggio biancoceleste, da “Welcome to Lazio” a “Forza Lazio”, trascurando invece quelli provenienti dai tifosi di Roma e Sampdoria. L’affetto e la voglia non mancano, i tifosi sperano ora di vederlo presto a Formello.