Abbonamenti Champions, parla Canigiani: il dato in due ore

LAZIO ABBONAMENTI CHAMPIONS - La Lazio a pochi giorni dall'uscita del girone di Champions League, ha dato il via all'abbonamento per le partite in Europa. Ecco le parole a Lazio Style Radio del responsabile marketing Marco Canigiani

Abbonamento Champions, le parole di Canigiani

Ecco gli abbonamenti venduti in due ore

Chiunque, e non solo gli abbonati al campionato, può abbonarsi per la Champions su un posto che non è suo. Ovviamente non è possibile acquistare i posti soggetti alla prelazione. Ci sono circa 30mila posti liberi acquistabili da chiunque. In circa 2 ore sono stati staccati circa 2mila abbonamenti Champions. Riguardo al campionato, ne sono stati venduti 29700. Negli ultimi giorni è un po' calato il ritmo, ci si augura che si possa raggiungere l'obiettivo dei 30mila. Per il campionato sono rimasti tutti i settori tranne la parte nord. Sono disponibili tutte le fasce di prezzo. Chi oggi acquista l'abbonamento per il campionato potrà accedere alla tariffa scontata per l'abbonamento Champions League. Sul cambio nominativo valgono per la Champions le stesse regole del campionato, ovviamente tra persone che appartengono alla stessa categoria di abbonamento”.