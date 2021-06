Acerbi, il fratello Federico: “Sono orgoglioso di lui”

- Advertisement -

ACERBI NAZIONALE – L’Europeo è ormai alle porte e con la Nazionale italiana ci sarà anche Francesco Acerbi. Il fratello del difensore della Lazio, Federico, ha rilasciato delle dichiarazioni a Il Cittadino di Lodi.

Intervista Federico Acerbi: sul fratello Francesco

“Ha coronato uno dei suoi più grandi sogni: giocare una competizione importante come l’Europeo con la maglia della Nazionale. L’ho visto carico e convinto. Nel 2016 era rimasto giù dal treno all’ultimo secondo, aveva faticato a digerire quell’esclusione. Non si è mai arreso. Paradossalmente la malattia che lo aveva colpito qualche anno prima lo ha reso più forte e determinato, più consapevole dei suoi mezzi. Quel periodo drammatico è stato decisivo per la sua crescita, come uomo e come calciatore. La malattia ci ha reso migliori entrambi. Per lui è stata una sorta di rinascita. E’ un ragazzo buono come il pane e a settembre diventerà padre. Ci vogliamo un gran bene e sono orgoglioso del mio fratellone”.