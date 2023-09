Ajax - Feyenoord, succede di tutto: partita prima interrotta e poi sospesa

Tempo di lettura: < 1 minuto

AJAX FEYENOORD SOSPESA - Il Feyenoord, avversario della Lazio in Champions League, è stato protagonista di un episodio pazzesco avvenuto alla Johan Cruijff Arena durante la partita contro l'Ajax.

LEGGI ANCHE ---> Un titolare del Milan salta la Lazio: la spiegazione di Pioli

Ajax - Feyenoord sospesa: ecco cosa è successo

Il Feyenoord conduceva per 0-3 contro l'Ajax alla fine del primo tempo. In quel momento è scattata la rivolta dei tifosi di casa della Johan Cruijff Arena prima con alcuni cori, poi con lancio di oggetti, tra cui fumogeni, in campo. L'arbitro ha interrotto la partita temporaneamente per due volte, dopo di che l'ha sospesa definitivamente al 55'.