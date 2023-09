Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MONZA IMMOBILE LUIS ALBERTO - Bordata di fischi alla fine di Lazio - Monza. I tifosi protestano: non sono contenti dell'inizio di stagione, soprattutto in campionato, e si sono fatti sentire. Come riportato da Sportmediaset, tutta la squadra si è ritrovata sotto la Curva Nord al termine della sfida per ringraziare i tifosi.

Lazio - Monza, Immobile e Luis Alberto a colloquio con la Curva Nord

Tanti fischi, ma parlano i leader. Immobile e Luis Alberto, dopo aver portato la squadra sotto la Curva Nord, hanno avuto un breve colloquio con un paio di tifosi presenti nel settore. Il tutto è terminato con degli applausi. Si tratta di una specie di patto tra supporters e giocatori, come un segno di incoraggiamento soprattutto in vista delle prossime partite contro Torino, Milan, Celtic e Atalanta.