LAZIO ATALANTA GUTTUSO – La Lazio ancora una volta si fa promotrice di un’iniziativa che coinvolge l’arte e il sociale. Il Presidente Claudio Lotito, in occasione del match di sabato 19 ottobre tra Lazio e Atalanta, lancia il progetto: “L’arte di Renato Guttuso allo Stadio Olimpico”. Come riporta Italpress, quattro importanti dipinti a olio dedicati al gioco del calcio saranno esposti in esclusiva nella Sala VIP e Autorità dell’Olimpico. Tra essi anche la celebre rappresentazione de “I giocatori“.

L’iniziativa

Il progetto sposa l’idea del calcio come linguaggio universale, arte e fenomeno sociale di rilevanza internazionale. L’idea del presidente Lotito incontra la collaborazione di una delle più importanti gallerie storiche di Roma, la Galleria Russo, che insieme alla Lazio festeggia proprio quest’anno una tradizione lunga 120 anni.