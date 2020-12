Tempo di lettura: < 1 minuto

ANDREAS PEREIRA – La prima fase del campionato termina con una sconfitta ingiusta per la Lazio. Il 3 a 2 rimediato contro il Milan, però, ha tanti lati positivi dai quali ripartire. Tra questi c’è anche Andreas Pereira, arrivato in estate dal Man United. Il brasiliano fin’ora non ha ancora espresso il suo massimo potenziale, ma ogni volta che Inzaghi lo ha impiegato lui ha sempre risposto presente. Con l’anno nuovo i tifosi potrebbero vederlo sempre più spesso in campo, anche alla luce della passione che Pereira sta portando alla causa Lazio. Con un post su Instagram, infatti, il fantasista ha manifestato la sua gioia nel fare parte della rosa biancoceleste.

La partita contro il Milan

” Per quanto riguarda la partita di ieri, dobbiamo alzare la testa. Il calcio non è una scienza esatta e non sempre il migliore vince.”

Amore per la Lazio

“Ma sono qui per ringraziare tutti per avermi accolto così calorosamente quest’anno 2020. Sogno ogni giorno di vederli riempire lo stadio. Voglio fare molto di più per tutti e per questo meraviglioso club, di cui sono già appassionato. Mi sto innamorando sempre di più di questo Paese, gli italiani sono persone cordiali e molto speciali. Grazie di tutto! La sosta è importante ma non vedo l’ora di tornare a giocare con questa maglia Biancoceleste! Godetevi le feste in famiglia, prendetevi cura dei vostri cari in modo che presto possiamo stare tutti insieme! Con affetto Andreas.”

