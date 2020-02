Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA LAZIO DATA – La Lega Serie A sta attraversando un momento di difficoltà e crisi per quanto riguarda l’organizzazione del calendario. L’emergenza Coronavirus ha portato al rinvio di quattro partite, più quelle che potrebbero essere rinviata nel prossimo turno. Prima che scattasse l’allarme per il virus, l’Atalanta aveva chiesto che l’anticipo di sabato 7 marzo alle 18 contro la Lazio venisse anticipato. I nerazzurri vorrebbero giocare venerdì 6 marzo alle 20.45, così da avere un giorno in più per riposare in vista del ritorno di Champions League.

Atalanta Lazio, la situazione sulla data

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la situazione al momento sarebbe in stand-by. La Lega avrebbe dato una risposta, seppur provvisoria, negativa rimandando tutto all’accordo tra Atalanta e Lazio. Dal canto loro, i biancocelesti non hanno ancora dato il loro permesso facendo notare come la data fosse già stata concordata al momento della compilazione di anticipi e posticipi. I nerazzurri, invece, potrebbe appellarsi all’Articolo 29 dello Statuto della Lega che prevede che una società possa chiedere al presidente della Lega di anticipare o posticipare una partita in caso di impegno europeo.

