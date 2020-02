Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS SERIE A UDINESE FIORENTINA – L’emergenza Coronavirus potrebbe far rinviare l’intera 26esima giornata di Serie A. Tra le prime partite a poter saltare, potrebbe esserci Udinese-Fiorentina. La Regione Friuli Venezia-Giulia, infatti, ha diramato questo comunicato: “Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni”. Udinese-Fiorentina si dovrebbe giocare il 29 febbraio, entrando quindi in quel blocco di giorni previsto dalla regione friulana.

