Champions League, l'Atletico rimonta e batte il Feyenoord: Simeone va in testa

ATLETICO MADRID FEYENOORD - La Lazio sta per scendere in campo contro il Celtic. Nel frattempo le avversarie hanno già concluso la seconda partita di questi girone. L'Atletico Madrid la ribalta e vince in casa contro il Feyenoord. Il tabellino del match.

Atletico Madrid - Feyenoord, il tabellino del match

ATL. MADRID: Oblak J. (Portiere), Molina N. (dal 34' st Riquelme R.), Azpilicueta C., Witsel A., Hermoso M., Lino S. (dal 17' st Galan J.), de Paul R. (dal 1' st Llorente M.), Koke, Niguez S., Morata A. (dal 45'+4 st Kostis I.), Griezmann A. (dal 34' st Correa A.). Allenatore: Simeone D..

FEYENOORD: Wellenreuther T. (Portiere), Geertruida L., Trauner G. (dal 29' st Nieuwkoop B.), Hancko D., Hartman Q., Wieffer M. (dal 29' st Lingr O.), Zerrouki R. (dal 33' st Jahanbakhsh A.), Timber Q., Stengs C., Ueda A. (dal 15' st Minteh Y.), Igor Paixao. Allenatore: Slot A..

NOTE

Arbitro: Sig. Francois Letexier

Marcatori: 12' Morata (A) ; 45'+4 Griezmann (A); 47' Morata (A); 7' Hermoso (F); 34' Hancko (F) autogol

Ammoniti: 33' Azpilicueta (A) ; 41' Niguez (A); 45'+1 Morata A. (A); 57' Lino S. (A); 53' Stengs (F)

Espulsi:\\