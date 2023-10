Celtic - Lazio, le formazioni ufficiali: torna Kamada

Tempo di lettura: < 1 minuto

CELTIC LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio sta per tornare in campo per la Champions League. Alle 21:00 i biancocelesti scenderanno in campo contro il Celtic. Ecco le formazioni ufficiali

Celtic - Lazio, le formazioni ufficiali

Celtic (4-3-3) - Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Yang, Furuhashi, Maeda. All.: Rodgers.

Lazio (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.