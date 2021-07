AURONZO DI CADORE | GIORNO 16 – Termina la seduta mattutina

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO AURONZO ALLENAMENTI – 25 luglio 2021. È il sedicesimo giorno di ritiro per la Lazio nel paradiso di Auronzo di Cadore. Oggi la squadra è scesa regolarmente in campo alle 11:00, mentre il pomeriggio sarà libero. Segui live con Lazionews.eu le sedute dei biancocelesti.

Allenamento mattutino

AGGIORNAMENTO ORE 12:10 – Vincono gli arancioni. Consueta foto di gruppo per il gruppo dei vincitori. Termina qui la seduta odierna.

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 – DI nuovo cambio di squadre, sul campo si sfidano arancioni e verdi.

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 – Mentre la squadra sconfitta svolge degli esercizi sul campo adiacente Luis Alberto si intrattiene con il giovane Raul Moro confrontandosi con lui su alcuni passaggi sbagliati durante la partitella. Il connazionale ascolta i consigli del Mago.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – Partitella con le reti di Milinkovic e Luka Romero, tiro a giro che finisce dritto in porta, per i verdi e la rete di Bertini per gli arancioni. Escono i verdi ed entra il gruppo formato da Lazzari, Fares, Vavro, Hysaj, Cataldi, Durmisi, Shehu, Escalante, Caicedo e Adamonis in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 11:25 – Sarri lascia a riposo Marusic che rientra negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 – Sarri divide la rosa in due squadre: Reina, Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Romero, Caicedo, André Anderson sono gli arancioni. Strakosha, Lazzari, Vavro, Radu, Fares, Akpa-Akpro, Escalante, Cataldi, Felipe Anderson, Muriqi e Raul Moro compongono invece la squadra celeste. Inizia la fase tattica.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – La squadra si sta riscaldando nel campo adiacente a quello principale. I portieri, Strakosha, Adamonis e Reina, hanno iniziato il lavoro con i preparatori. Assenti Bobby Adekanye e Fabio Maistro.