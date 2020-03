Tempo di lettura: < 1 minuto

BASTOS GOLEADOR – Anche in questa stagione Ciro Immobile è riuscito ad andare a segno in tre comle competizioni disputate con la maglia della Lazio. Ma come riporta il Corriere dello Sport, c’è anche un altro biancoceleste ad aver compiuto la stessa impresa quest’anno. Si tratta di Bastos: l’angolano infatti ha siglato una rete in Serie A, una in Coppa Italia ed una in Europa League. Come per l’attaccante campano, l’unico torneo in cui non ha segnato il difensore è la Supercoppa Italiana.

