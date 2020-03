Tempo di lettura: < 1 minuto

MALAGÒ CONI – In tutta Italia si sta fronteggiando l’emergenza Coronavirus. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato così della situazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Malagò

“Abituarsi a questa assenza è un problema per tanti. Ma questo è marginale, ed è persino riduttiva questa parola rispetto a quello che stiamo vivendo. Proviamo quasi vergogna a occuparci di tutto questo. Ora ci sono altre emergenze, altri problemi, altre situazioni, e ci sono da rispettare tutte le indicazioni che possono aiutare a fermare il virus. Poi, certo, possiamo aiutare la gente a vivere meglio in questo periodo. Penso per esempio a una campagna che possa invitare la gente a fare attività fisica nelle proprie case”.

Recupero campionati

“Non intervengo certo nelle decisioni che spettano alle federa- zioni internazionali e tantomeno quelle di un singolo sport. Posso solo dire che credo si stia cercando di prendere del tempo. E anch’io faccio il tifo perché le cose possano cambiare in meglio”.

