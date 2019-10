LAZIO BOLOGNA ALLENAMENTO – Se la Lazio è impegnata in Europa Legaue, domani sera contro alle 21 con il Rennes, il Bologna può lavorare alla sfida del ‘Dall’Ara’, in programma domenica alle 15. Allenamento a porte chiuse riassunto con una nota sul sito web della squadra emiliana.

Allenamento

“Sotto una pioggia incessante questa mattina la squadra ha continuato la preparazione in vista del match di domenica. Lavoro atletico ed esercitazioni tattiche a campo ridotto per i ragazzi di Mihajlovic. Differenziato in campo per Mitchell Dijks“.