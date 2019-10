BOLOGNA LAZIO INZAGHI – Archiviate le vittorie contro Genoa e Rennes, la Lazio scenderà in campo domenica pomeriggio contro il Bologna, nella gara valida per la settima giornata di Serie A. Il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi parlerà domani alle 14:00 per presentare il match. Lazionews.eu seguirà la conferenza stampa LIVE.