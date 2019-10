BONOLIS LAZIO INTERVISTA- In un’intervista rilasciata ai microfoni di Soccermagazine, il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis ha trattato a tutto tondo gli argomenti che ruotano intorno al calcio di oggi ed ha speso qualche parola anche sui biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni.

“La Lazio può dare fastidio”

“E ci sono delle squadre che potrebbero crescere come la Lazio, che ha una rosa limitata per quello che può essere un lungo periodo di stagione, ma credo abbia una postura mentale che deve essere rinforzata, soprattutto per la costanza del ritmo che sa imporre a una partita.”