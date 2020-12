Tempo di lettura: < 1 minuto

BORUSSIA DORTMUND ZORC – La prima fase dei gironi di Champions League si è conclusa. Borussia Dortmund e Lazio sono approdate agli ottavi di finale, rispettivamente come prima e seconda in classifica. Sull’esito di queste gare è intervenuto in conferenza stampa il DS giallonero Zorc.

Le parole di Zorc

“Sono molto soddisfatto di come siano andate le cose nella fase a gironi Champions League. Volevamo qualificarci ed essere primi nel girone; abbiamo fatto entrambe le cose nonostante la sconfitta di Roma contro la Lazio“.

