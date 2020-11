Tempo di lettura: < 1 minuto

BORUSSIA DORTMUND LAZIO – Archiviata la sconfitta contro l’Udinese, la Lazio è pronta a scendere nuovamente in campo contro il Borussia Dortmund. Il sito ufficiale biancoceleste ha comunicato il programma della vigilia.

Il programma della vigilia

Nella mattina della vigilia alle ore 11:00 la Lazio scenderà in campo per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media. In serata, invece, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ed un tesserato interverranno in conferenza stampa alle 18:30 italiane dal BVB Stadion Dortmund di Dortmund per presentare la gara BVB-Lazio. I biancocelesti, successivamente, scenderanno in campo per effettuare il walk around sul terreno di gioco.

