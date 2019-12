Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI CIGARINI – Nell’ultima partita di campionato del 2019 la Lazio ha sconfitto in rimonta il Cagliari per 2-1. Il centrocampista dei sardi è tornato a parlare del match in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Queste le sue parole.

Cagliari-Lazio

“Rigiocherei le partite contro l’Udinese, perché non abbiamo dato il meglio di noi stessi, e contro la Lazio, ma nello stesso modo di come l’abbiamo giocata. Creare quattro/cinque palle gol nitide contro una squadra in forma come quella biancoceleste era difficile, e solo il Cagliari l’ha fatto.”