LAZIO CALCIOMERCATO PSG – Il campionato stupefacente della Lazio non sta passando inosservato neanche all’estero. Le prodezze dei giocatori in campo e le qualità di Simone Inzaghi iniziano a fare gola ai top club europei, tanto che ci sarebbero stati già alcuni sondaggi per preparare poi operazioni importanti di mercato a giugno.

Il PSG vuole Simone Inzaghi, Milinkovic e Marusic

Il PSG è il primo top club pronto a fare follie. L’indiscrezione arriva dall’Equipé, e riferisce di come il ds Leonardo si sia mosso per portare a Parigi Simone Inzaghi, Sergej Milinkovic e anche Adam Marusic. Secondo il quotidiano francese, il tecnico laziale e il ds del PSG si sarebbero addirittura incontrati amichevolmente a inizio febbraio, a Roma. Poi l’assalto ai giocatori. Lo sceicco Nasser Al-Khelaïfi vorrebbe portare il Sergente a Parigi e sarebbe disposto a mettere sul tavolo i 100 milioni richiesti dal presidente Lotito. Nei discorsi potrebbe rientrare anche il cartellino di Marusic, visto che il PSG è alla ricerca di un esterno destro. Voci francesi, per il momento a Roma si pensa solo al campionato. E agli obiettivi da raggiungere.

