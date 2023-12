Calciomercato, possibile ritorno di Candreva?

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIOMERCATO CANDREVA - La Lazio è alla ricerca di un esterno offensivo in grado di far rifiatare i titolari e sostituire eventuali partenze. I biancocelesti potrebbero virare sul ritorno di una vecchia conoscenza della capitale: Antonio Candreva.

I dettagli sul giocatore

L'esterno di 36 anni è in scadenza di contratto a giugno con la Salernitana, potrebbe cambiare casacca già a gennaio per far monetizzare il più possibile il club con una sua cessione. Secondo Calciomercato.com, su Antonio Candreva ci sarebbe l'interesse di più squadre ma un possibile ritorno alla Lazio potrebbe riaccendere l'entusiasmo dei tifosi.