Calciomercato Lazio, dalla Spagna: vicino un clamoroso ritorno

CALCIOMERCATO LAZIO ANDERSON – La Lazio ha intenzione di consegnare a Maurizio Sarri una rosa importante per affrontare la prossima stagione. Per questo il direttore sportivo Igli Tare sta vagliando il mercato. Come riporta il portale spagnolo Todofichajes.com, il club biancoceleste sarebbe ad un passo da un clamoroso ritorno: quello di Felipe Anderson. Il brasiliano ha una valutazione di circa 8 milioni di euro. Tuttavia, il giocatore non è una priorità nel ruolo di esterno offensivo. Il preferito, infatti, resta Brandt.