Calciomercato, dall'Inghilterra: "Lazio e Roma su Gnonto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO GNONTO - A pochi giorni dal dal derby tra Lazio e Roma, la stracittadina potrebbe accendersi anche sul mercato. Secondo quanto riportato dal media inglese TeamTalk, infatti, le due squadre capitoline sarebbero interessate a Wilfried Gnonto del Leeds.

Calciomercato Lazio, interesse per Gnonto

L'attaccante della Nazionale Italiana, vorrebbe lasciare il suo club, attualmente terzo nella seconda divisione inglese, per giocare in una squadra militante in prima. Dietro la sua volontà ci sarebbe anche quella di mettersi in luce agli occhi del ct Spalletti, in vista degli Europei della prossima estate. È dunque probabile, che il classe 2003 cerchi una nuova sistemazione già a gennaio, con Lazio e Roma che osservano con interesse.