Tempo di lettura: < 1 minuto

ANTONIO CASSANO LAZIO – Antonio Cassano ha parlato del derby tra Inter e Milan rilasciando alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport il derby. Nel suo intervento l’ex calciatore ha detto la sua anche sul campionato e sulla possibile classifica. Di seguito le sue parole.

Le parole di Cassano

“Serie A? Inter e poi Juve. Ma occhio all’Atalanta: Ilicic è un giocatore favoloso, se torna in forma può accadere di tutto. Il Milan? Lotterà per il 4° posto con Lazio, Napoli e Roma ma non sarà facile arrivare in Champions”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.