CELTA VIGO LAZIO ESCRIBÀ – Nella serata di ieri la Lazio ha sconfitto per 2-1 il Celta Vigo, grazie alla doppietta di Immobile. Il tecnico degli spagnoli Fran Escribà ha commentato così la sconfitta dei suoi al portale farodevigo.es

LAZIO – “Nonostante la sconfitta posso ritenermi soddisfatto. La squadra si è comportata bene contro un avversario molto forte come la Lazio. I ragazzi si sono adattati bene al nuovo sistema di gioco, soprattutto per quanto riguarda le trame offensive. In difesa abbiamo subito due gol senza poter fare nulla per impedirlo”.