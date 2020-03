Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROSA – I saggi direbbero che la fortuna non fa la felicità, ma nel caso della Lazio si potrebbe lanciare il sasso ancora più lontano ed affermare che nello sport non vince solo chi spende di più. La squadra di Simone Inzaghi è prima in classifica (con una partita in più rispetto alla Juventus, chiaro), ma ha una rosa il cui valore è la metà di quella bianconera. L’analisi pubblicata da Transfermarkt.com trasforma le parole in numeri: la Juventus ha speso 755,50 milioni, l’Inter 685,40, la Lazio 372,65. Nessun giocatore biancoceleste è stato pagato più di 20 milioni, appena quattro più di 10. Un piccolo miracolo sportivo.

Lazio, il valore della rosa è triplicato

Spendere poco, ma bene. Come riporta Leggo, non solo i risultati sportivi ma anche il valore dei singoli giocatori attesta il buon operato di Simone Inzaghi. La rosa vale ora 52 milioni in più rispetto ad un anno fa. Milinkovic è la punta di diamante: pagato 15 milioni, adesso ne vale 100. Seguono Immobile e Luis Alberto, presi rispettivamente a 9,5 e 4 milioni, ed ora saliti a 80 di valutazione. Poi Correa (19 -> 70), Strakosha, finanche a Leiva e Patric. Il brasiliano, nonostante i 33 anni di età, è valutato 10 milioni (fu preso a 5), lo spagnolo arrivato nella capitale da svincolato, adesso vale 5 milioni. La cura Inzaghi fa bene a tutti. La Lazio vola in classifica, il presidente Lotito si gode le plusvalenze. In attesa di un mercato estivo da Champions.

