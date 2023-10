Quanto vale la Champions per la Lazio: l'incasso aggiornato

Tempo di lettura: < 1 minuto

CHAMPIONS LAZIO INCASSO AGGIORNATO - La Champions è la miglior vetrina possibile per i calciatori, ma anche fonte di grandi introiti per i club che ve ne partecipano. Vale anche per la Lazio, che può già gioire dopo le prime due giornate giocate. Ecco di seguito l'incasso aggiornato della società biancoceleste.

Incassi Champions, la Lazio può già gioire: l'aggiornamento

Quasi 20 milioni di euro, questo è il guadagno già ottenuto dalla Lazio dopo due giornate di Champions League. Il pareggio contro l'Atletico Madrid vale 930 mila euro ai biancocelesti, che sbancano con i 2,8 milioni incassati dal successo del Celtic Park. Se a questi 3,73 milioni si sommano i 15,640 derivanti dalla partecipazione, il totale è 19,37 milioni. Un bottino già niente male per le casse capitoline.