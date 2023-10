Premi Scopigno e Pulici: le parole di tanti ex Lazio

Tempo di lettura: 3 minuti

PREMI SCOPIGNO PULICI CERIMONIA LIVE - Nel Salone d’Onore del CONI a Roma si sta svolgendo la cerimonia di premiazione dei Premi Scopigno e Pulici. Ecco di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE.

Premi Scopigno e Pulici: gli aggiornamenti LIVE

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 - Roberto Beccantini, salito sul palco per ricevere il premio giornalistico Manlio Scopigno alla Carriera, ha parlato così di Vincenzo D'Amico: "Voglio ricordare Vincenzo D'Amico e i suoi dribbling. Questo è un gesto speciale, non è solo superarlo ma guardarlo negli occhi e rischiare".

AGGIORNAMENTO ORE 12:15 - Adesso è il turno di Massimo Oddo, che ha ricevuto il Premio alla carriera. Ecco di seguito il video delle sue dichiarazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Alcuni membri della Lazio scudettata del '74 (e successivi, come Bruno Giordano) hanno preso la parola nella Sala d'Onore del CONI a Roma, insieme alla moglie, ricordando il marito e compagno Vincenzo D'Amico. Ecco di seguito i video delle loro dichiarazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Ecco il VIDEO contente le parole di Cristiano Giuntoli al momento della premiazione.

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Cristiano Giuntoli, premiato come miglior Manager della scorsa Serie A, sale sul palco e rilascia le seguenti dichiarazioni: "Ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di vincere questo premio. Alla Juventus abbiamo l'obiettivo di tornare in Champions che è il posto che merita la Juventus. Non ci poniamo limiti, dobbiamo aver la forza di creare i calciatori".

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Abodi: "Essere qui ti fa immergere in una serenità, seppur momentanea. Voglio ringraziare gli organizzatori in questo evento prima sportivo e poi a più ampio raggio. Non dobbiamo trascurare l’allenamento delle coscienze che passa anche nell’affrontare tematiche rilevanti. Le premiazioni hanno un significato importante perché richiamano il merito 3 i comportamenti. Si premiano i meritevoli e non i presenti".

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Malagò apre la cerimonia di premiazione: "Sono molto felice di ospitare questa premiazione. In quel di Cagliari si creò qualcosa di straordinario e la presenza di Claudio Ranieri oggi lo dimostra. Un ricordo anche per Pulici, che era una persona sempre felice e che nella sua seconda vita ha sempre voluto aiutare il CONI da vice presidente della regione Lazio. Onorato di avere il ministro Andrea Abodi e Gianni Letta. Viva i Premi Pulici e Scopigno".

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Presenti anche e il Presidente del CONI, Giovanni Malagò e il Ministro dello Sport, Andrea Abodi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - Anche Claudio Ranieri raggiunge il luogo dell'evento, dove verrà premiato come miglior allenatore della scorsa edizione della Serie B.

AGGIORNAMENTO ORE 10:10 - Arriva all'evento di premiazione anche una leggenda della Lazio come Bruno Giordano.