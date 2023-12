La MOVIOLA di Atletico Madrid - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

CHAMPIONS LEAGUE ATLETICO MADRID LAZIO 2023 2024 - Si chiude questo girone di Champions League così come era iniziato: la Lazio contro l'Atletico Madrid, stavolta al Cìvitas Metropolitano. Le due squadre, già qualificate agli ottavi di finale, si contenderanno il primato nel girone che gli permetterà di accedere come testa di serie. L'arbitro della gara sarà l'olandese Serdar Gözübüyük. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali, attraverso la moviola del match.

Atletico Madrid- Lazio, la moviola del match

Secondo tempo

45+2' Fischia tre volte Gözübüyük, finisce 2-0 il match tra Atletico Madrid e Lazio. I biancocelesti si confermano secondi nel girone

45' L'Arbitro Gözübüyük dichiara 2 minuti di recupero

74' Koke colpisce con la punta del piede il malleolo di Castellanos che cade in area di rigore. Nonostante le proteste, non c'è nulla per l'arbitro che non viene richiamato e quindi l'azione può proseguire.

72' Arriva il giallo anche per Guendouzi per un fallo ai danni di Depay che regala la punizione all'Atletico Madrid

50' Goal Atletico Madrid. Errore della difesa della Lazio. Stavolta è Samuel Lino ad andare a segno, dopo l'assist nel primo gol. 2-0 al Cìvitas Metropolitano

47' Giallo anche per Marusic, un po' ingenuo del Montenegrino che viene ammonito per un intervento in ritardo all'inizio del secondo tempo.

45' Fischia Gözübüyük, comincia il secondo tempo di Atletico Madrid - Lazio

Primo tempo

45+3' Fischia due volte l'arbitro Gözübüyük , finisce il primo tempo di Atletico Madrid - Lazio. Si va negli spogliatoi sull'1-0.

45+1' Secondo cartellino giallo del match, e lo prende Gimenez per un bruttissimo fallo su Immobile. Generoso l'arbitro, valutando non volontario il fallo dell'uruguaiano che però prima guarda il capitano della Lazio, e poi lo colpisce.

45' L'arbitro Gözübüyük dichiara i 2 minuti di recupero

38' Rete annullata all'Atletico Madrid. L'arbitro Gözübüyük, richiamato subito dal VAR, va a rivedere al monitor il gol di Hermoso e senza perdere troppo tempo, annulla la rete per un fuorigioco molto evidente del giocatore spagnolo. Si rimane sull'1-0 al Cìvitas Metropolitano.

38' Raddoppio Atletico Madrid con Hermoso. Molina dalla destra fa un cross perfetto per Hermoso che di prima calcia alle spalle di Provedel. 2-0 per gli spagnoli

27' Dopo l'azione di Pedro, i biancocelesti si lamentano per un tocco con il braccio Saul. L'arbitro fa proseguire il gioco.

8' Primo cartellino giallo del match, dopo appena otto minuti, e lo prende Pedro per un intervento su Lino giudicato falloso dall'arbitro.

6' Goal Atletico Madrid. Contrasto vinto da Lino su Marusic, che serve al centro dell'area di rigore il solito Griezmann. Il francese di destro la mette all'angolino dove Provedel non può arrivare. 1-0 al Cìvitas Metropolitano, spagnoli in vantaggio

1' Fischia l'arbitro Gözübüyük, inizia l'ultimo match del girone di Champions League. Inizia Atletico Madrid - Lazio!