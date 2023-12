Champions League, Atletico Madrid - Lazio 2-0: biancocelesti secondi nel girone

Tempo di lettura: 4 minuti

CHAMPIONS LEAGUE ATLETICO MADRID LAZIO 2023 2024 - Si chiude questo girone di Champions League così come era iniziato: la Lazio contro l'Atletico Madrid, stavolta al Cìvitas Metropolitano. Le due squadre, già qualificate agli ottavi di finale, si contenderanno il primato nel girone che gli permetterà di accedere come testa di serie. Di seguito la cronaca LIVE ed il tabellino della gara.

Champions League, Atletico Madrid - Lazio: la cronaca del match

Secondo tempo

45+2' Fischia tre volte Gözübüyük, finisce 2-0 il match tra Atletico Madrid e Lazio. I biancocelesti si confermano secondi nel girone

45' L'Arbitro Gözübüyük dichiara 2 minuti di recupero

86' Zaccagni subisce fallo da Molina, che con una ginocchiata fa cadere il numero 20 della Lazio e regala un calcio di punizione ai biancocelesti. Ci prova l'ex Verona ma colpisce la barriera, poi ci riprova Pellegrini ma palla alta.

82' Ora si abbassano i ritmi del match, l'Atletico vuole ormai gestire la partita mentre la Lazio prova a bucare la difesa di Simeone

74' Koke colpisce con la punta del piede il malleolo di Castellanos che cade in area di rigore. Nonostante le proteste, non c'è nulla per l'arbitro che non viene richiamato e quindi l'azione può proseguire.

73' Brivido Lazio, sulla punizione dell'Atletico calciata da Depay dritta per Provedel, che non blocca e sulla ribattuta ci prova Morata. Palla che finisce fuori di poco.

72' Arriva il giallo anche per Guendouzi per un fallo ai danni di Depay che regala la punizione all'Atletico Madrid

70' Sarri cambia ancora, entra Pellegrini al posto di Hysaj

69' Piccola scossa Lazio: Felipe Anderson serve al centro per Castellanos che prova a calciare, tiro molto lento, nessun problema per Oblak

68' Simeone cambia ancora: fuori Savic, entra Azpilicueta.

62' Ancora cambi sia per Simeone che per Sarri. Esce Correa ed entra Morata, esce Witsel ed entra Koke. Per la Lazio invece esce Immobile ed entra Castellanos, esce Luis Alberto ed entra Kamada

58' L'Atletico Madrid ora è completamente padrone del campo, la Lazio prova a recuperare il pallino del gioco, anche se sarà difficile pensare di fare 3 gol per accedere agli ottavi da primi nel girone.

57' Arrivano i primi cambi anche per la Lazio: esce Pedro ed entra Felipe Anderson. Esce Marusic, entra Lazzari

50' Goal Atletico Madrid. Errore della difesa della Lazio. Stavolta è Samuel Lino ad andare a segno, dopo l'assist nel primo gol. Il pallone a mezza altezza colpito di destro diventa imprendibile per Provedel. 2-0 al Cìvitas Metropolitano

47' Giallo anche per Marusic, un po' ingenuo del Montenegrino che viene ammonito per un intervento in ritardo all'inizio del secondo tempo.

45' Arrivano già i primi cambi per Simeone: entrano Soyuncu e Depay, escono Gimenez e Griezmann

45' Fischia Gözübüyük, comincia il secondo tempo di Atletico Madrid - Lazio

Primo tempo

45+3' Fischia due volte l'arbitro Gözübüyük , finisce il primo tempo di Atletico Madrid - Lazio. Si va negli spogliatoi sull'1-0.

45+1' Secondo cartellino giallo del match, e lo prende Gimenez per un bruttissimo fallo su Immobile.

45' L'arbitro Gözübüyük dichiara i 2 minuti di recupero

Buon l'azione di Pedro a servire Immobile. Il capitano serve Zaccagni che tenta la rovesciata. La palla finisce a Luis Alberto che con la spalla prova il gol, ma Oblak para senza problemi

43' Prova a reagire la Lazio con Pedro che mette una buona palla in mezzo all'area. Vecino colpisce De Paul nello scontro, che finisce a terra dolorante per qualche minuto ma poi si rialza.

38' Rete annullata all'Atletico Madrid. L'arbitro, richiamato subito dal VAR, va a rivedere al monitor il gol di Hermoso e senza perdere troppo tempo annulla la rete per un fuorigioco molto evidente del giocatore spagnolo. Si rimane sull'1-0 al Cìvitas Metropolitano.

38' Raddoppio Atletico Madrid con Hermoso. Molina dalla destra fa un cross perfetto per Hermoso che di prima calcia alle spalle di Provedel. 2-0 per gli spagnoli

36' Dopo un quarto d'ora di crescita della Lazio, l'Atletico Madrid torna in possesso della partita.

31' Lino mette ancora in difficoltà la Lazio e Marusic sulla sinistra. Dopo aver superato il montenegrino, calcia in porta ma Provedel respinge e per fortuna i biancocelesti spazzano via.

27' Dopo l'azione di Pedro, i biancocelesti si lamentano per un tocco con il braccio Saul. L'arbitro fa proseguire il gioco.

27' Ci prova ancora la Lazio con una bellissima azione di Pedro che dopo aver superato tutti, serve al centro ma non c'è nessuno per colpire, né Immobile, né Luis Alberto ci arrivano.

25' Azione strepitosa Lazio! Luis Alberto strepitoso a sinistra che, avvantaggiato dal rimpallo su Gimenez, si riprende la palla e la serve verso il centro dell'area. Probabilmente era destinata a Guendouzi, ma ci arriva prima immobile che però la mette di poco al lato dal palo alla destra di Oblak

24' Il calcio d'angolo di Luis Alberto termina al centro dell'area, ci arriva Gila di testa ma non colpisce benissimo e la palla finisce tranquillamente tra le mani di Oblak.

19' I ritmi si abbassano, mentre la Lazio prova ad alzarsi verso l'area di rigore degli spagnoli.

14' Cresce ancora la Lazio con Luis Alberto per Guendouzi, mentre Oblak si distrae. Il francese calcia con il destro d'esterno, ma troppo piano e quindi senza preoccupare troppo l'Atletico Madrid.

11' Occasione Lazio! riparte la Lazio ed al limite dell'area Immobile passa una palla perfetta a Zaccagni. Il numero 20 dopo qualche dribbling calcia ma la palla finisce di poco al lato della porta. Ora i biancocelesti provano ad accendersi

8' Primo cartellino giallo del match, dopo appena otto minuti, e lo prende Pedro per un intervento su Lino giudicato falloso dall'arbitro.

6' Goal Atletico Madrid. Contrasto vinto da Lino su Marusic, che serve al centro dell'area di rigore il solito Griezmann. Il francese di destro la mette all'angolino dove Provedel non può arrivare. 1-0 al Cìvitas Metropolitano, spagnoli in vantaggio

4' Primi minuti di studio ma intensi delle due squadre che partono subito forti. L'Atletico Madrid tiene per il momento il pallino del gioco.

1' Fischia l'arbitro Gözübüyük, inizia l'ultimo match del girone di Champions League. Inizia Atletico Madrid - Lazio!

Atletico Madrid - Lazio, il tabellino del match

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic(68' Azpilicueta) , Gimenez(45' Soyuncu), Hermoso; Molina, De Paul, Witsel(62' Koke), Saul, Lino; Griezmann(45' Depay), Correa(62' Morata). All.: Diego Pablo Simeone

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic(57' Lazzari), Casale, Gila, Hysaj(70' Pellegrini); Guendouzi, Vecino, Luis Alberto(62' Kamada); Pedro(57' Felipe Anderosn), Immobile(62' Castellanos), Zaccagni. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Gözübüyük (Olanda)

Marcatori: 6' Griezmann (A); 50' Lino (A)

Ammoniti: 8' Pedro (L); 45+1' Gimenez (A); 47' Marusic; 72' Guendouzi (L)

Espulsi:

Recupero: 2' \ 2'

