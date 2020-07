Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A MARCATORI – Ancora brutte notizie in casa Lazio. Oltre alle brutte sconfitte di cui sono stati protagonisti i giocatori biancocelesti, anche Ciro Immobile rischia di perdere il suo record da goleador. Dalla ripresa post Covid-19, Il bomber partenopeo non si è mostrato freddo come prima della sosta.

Ciro Immobile non punge

Immobile in questi ultimi match sta sciupando occasioni che cinque mesi fa non avrebbe fallito. Nonostante i gol con Fiorentina e Torino, il suo primato nella classifica marcatori ora è in bilico. Infatti, lo sta mettendo a rischio Cristiano Ronaldo, in gol in tutte le partite post Covid-19. Il portoghese è ora a soli 3 gol dal centravanti partenopeo. Lukaku è terzo a 20, seguito da Joao Pedro. Ciro sogna il record di 36 gol stabilito da Higuain nel 2015/16 e spera di poterlo eguagliare e magari. Per farlo però, dovrà ricominciare a segnare con continuità per lui e per la Lazio. Di seguito, ecco la top ten della classifica marcatori del campionato.

1) C. Immobile (Lazio) 29 gol

2) C. Ronaldo (Juventus) 26 gol

3) R. Lukaku (Inter) 20 gol

4) Joao Pedro (Cagliari) 17 gol

5) L. Muriel (Atalanta) 16 gol

6) J. Ilicic (Atalanta) 15 gol

6) F. Caputo (Sassuolo) 15 gol

8) E. Dzeko (Roma) 14 gol

8) D. Zapata (Atalanta) 14 gol

10) A. Belotti (Torino) 13 gol

11) L. Martinez (Inter) 12 gol

11) A. Petagna (SPAL) 12 gol

13) A. Cornelius (Parma) 11 gol

13) D. Berardi (Sassuolo) 11 gol

13) M. Mancosu (Lecce) 11 gol

13) P. Dybala (Juventus) 11 gol

13) J. Boga (Sassuolo) 11 gol

