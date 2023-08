Fantacalcio 2023-2024, tutti i consigli: cosa fare con i calciatori della Lazio

Tempo di lettura: 6 minuti

CONSIGLI FANTACALCIO 2023 2024 - Non c'è una ricetta perfetta. E neppure un metodo infallibile. Arrivare preparati all'asta del fantacalcio, però, è il primo mattone sul quale provare a costruire una stagione esaltante, fatta di vittorie e sberleffi ad amici e colleghi. Conoscere giocatori, statistiche e parametri di spesa, è quindi fondamentale per costruire una rosa efficace, senza punti deboli. Per questo motivo abbiamo analizzato nei minimi particolari la forza della Lazio in uno dei giochi più amati dagli italiani: ecco, qui di seguito, i consigli per la stagione 2023 - 2024.

Fantacalcio 2023 2024: i consigli sulla rosa della Lazio

Portieri

PROVEDEL Ivan: L'anno scorso, di questi tempi, aveva già rubato il posto a Maximiano. Fu un affare, per chi gli diede credito. Dopo anni da assoluto protagonista allo Spezia, si è calato alla grande nella realtà Lazio. Ha indossato i guantoni 38 volte, ottenendo ben 21 clean sheet e subendo solamente 30 reti. Secondo solo a Maignan (che però ha giocato decisamente meno) e Meret, il numero uno biancoceleste ha chiuso la stagione con una fantamedia di 5.46. Il rischio, quest'anno, è di strapagarlo. La squadra di Sarri, con il duplice impegno, potrebbe concedere qualcosa in più. Soprattutto nelle settimane dedicate alla Champions League. Per tutti questi motivi, la spesa consigliata è di 25/30 crediti su 500.

ADAMONIS Marius: Da prendere solamente se il regolamento prevede il blocco completo dei portieri.

FURLANETTO Alessio: Non considerabile in ottica fantacalcio.

Difensori

ROMAGNOLI Alessio: Il primo anno in biancoceleste è stato un successo. 34 presenze su 38, soli sei cartellini gialli e 2 gol. Il tutto per una fantamedia di 6.31, ottima per chi usa il modificatore difesa. Nel conto di quest'anno, tuttavia, andrà inserita la partecipazione alla Champions League e comunque considerata una passata inclinazione all'acciacco. La spesa consigliata, dunque, è di 20 crediti su 500.

CASALE Nicolò: Un solo gol a referto. A onore del vero arrivato in un anno, il primo in maglia biancoceleste, che è stato di assestamento. Con una fantamedia del 6.09 e una confidenza con il gol mai sbocciata del tutto, Casale può essere considerato un ottimo regolarista al fantacalcio. Un calciatore in grado di occupare un terzo o quarto slot nelle vostre rose, con una spesa consigliata di 10 crediti su 500.

MARUSIC Adam: Che sia la fascia destra o quella sinistra, non ci sono dubbi: Marusic è uno dei titolarissimi di Sarri. E, particolare da non sottovalutare, alle aste sta venendo spesso e volentieri sottovalutato. Un fattore che, a fronte di due gol e una fantamedia che sfiora il 6, può permettervi di portare a casa una certezza a un costo più che contenuto, tra 1 e 5 crediti su 500.

LAZZARI Manuel: Lo zero nella casella gol e assist e una stagione difficile, passata da riserva a Hysaj e Marusic. Manuel Lazzari, come evidenziano i vari listoni, potrebbe essere un outsider dell'asta 2023/24. La tendenza è snobbarlo in sede di costruzione rosa, ma con la Champions League e i tanti impegni della squadra di Sarri potrebbe essere un'arma importante da poter usare. E poi nel ritiro pre-campionato ha sempre giocato da titolare. Potete spingervi anche a 7/8 crediti su 500 per lui.

HYSAJ Elseid: Guardando alle statistiche dei terzini della Lazio, è secondo solo a Marusic. La sensazione, tuttavia, è che non sia un giocatore da fantacalcio. E che, nella lunga stagione che i biancocelesti hanno di fronte, sarà un regolarista. Tradotto, porterà a casa un ottimo numero di presenze, senza spingersi in numeri che valgono spese oltre 1 credito su 500.

PELLEGRINI Luca: Tornato nella Capitale dopo un'esperienza da sole 3 partite, e 2 gialli, Pellegrini dovrà scalare le gerarchie di gradimento di Sarri. Motivo per il quale il suo acquisto, al costo di 1 credito, è consigliata solamente in coppia con Marusic.

PATRIC Gabarron: Consideratelo come il sesto uomo nel basket. Grazie alla sua duttilità, potrà coprire diverse lacune in una stagione dai mille impegni. Il consiglio è di prenderlo in coppia con uno dei centrali, a una spesa di 1 credito su 500.

GILA Mario: Due presenze nello scorso campionato. In ottica fantacalcio è da considerare solamente in caso di emergenza.

Centrocampisti

ZACCAGNI Mattia: Inutile girarci attorno, listato come centrocampista è il pezzo più appetibile dell'intero listone. 10 gol, 6 assist e una fantamedia di 7.33. Acquistarlo significherà, di fatto, giocare con un attaccante in più. La spesa consigliata, quindi, è di 50/60 crediti su 500.

FELIPE ANDERSON: Copia e incolla da Zaccagni, con una minor resa. Se Felipe Anderson è l'uomo di Sarri, l'equilibratore, quello che non esce mai dal campo, al fantacalcio è sicuramente un top ma con meno resa rispetto al compagno di reparto. Con 9 gol e 2 assist, comunque, ha reso felice gli allenatori di tutta Italia. Perciò, per lui è consigliato spingersi fino a 50 crediti su 500.

LUIS ALBERTO: Il Mago senza il Sergente. No, non è un titolo di un film, ma una situazione di campo che per forza di cose metterà Luis Alberto sul piedistallo. Visto l'addio di Milinkovic, il gioco della Lazio ora passerà tutto dai suoi piedi, motivo per cui anche lo spagnolo è tra le prime scelte assolute del reparto. 6 gol e 7 assist l'anno scorso: un bottino che può addirittura essere incrementato. Per tutti questi motivi la spesa consigliata è di 40/50 crediti su 500.

KAMADA Daichi: I numeri dell'ultimo anno, passato tra le fila dell'Eintracht Francoforte, sono stati da grido. 9 gol e 7 assist in 32 presenze lo proiettano tra i calciatori più intriganti dell'estate. Certo, il termine di paragone con Milinkovic è molto alto. Il consiglio, quindi, è quello di non cedere alla tentazione di aste folli. Spesa consigliata? Massimo 25 crediti su 500.

ROVELLA Nicolò: Se nello scacchiere di Sarri sarà pedina di importanza capitale, altrettanto non si può dire per i fantallenatori. Giocherà davanti alla difesa, si alternerà con Cataldi, e non è incline al bonus. Solo un gol nelle passata stagione, unitamente a una fantamedia del 6.34, lo proiettano tra i regolaristi del ruolo. La spesa consigliata è di 5 crediti su 500.

CATALDI Danilo: Con l'arrivo di Rovella vedrà sensibilmente ridotti i suoi spazi. Anche se, tra le guglie dolomitiche, Sarri lo ha provato anche come mezzala. Un segnale, soprattutto nel caso dovesse partire Basic. Arriverà, quindi, a un buon numero di presenze. Anche se il bonus non è mai stato nelle sue corde. Il consiglio è di spendere per lui massimo 3 crediti su 500.

VECINO Matias: L'anno scorso ha fatto poco l'incursore e più l'equilibratore. Motivo per cui la sua stagione fantacalcistica, chiusa con 2 gol e una fantamedia del 6.03, non è stata entusiasmante. Quest'anno potrebbe rivelarsi oltremodo utile, invece, a gara iniziata. Il consiglio è di prenderlo con Luis Alberto o Kamada con la spesa di 1 credito su 500.

BASIC Toma: In ottica fantacalcio è da considerare solamente in caso di emergenza o di trasferimento altrove: diverse sono le squadre di medio-bassa classifica che possono assicurargli minutaggio e ruolo da titolare quasi inamovibile.

MARCOS ANTONIO: In ottica fantacalcio è da considerare solamente in caso di emergenza.

Attaccanti

IMMOBILE Ciro: Il calcio è un gioco semplice, si gioca 11 contro 11 e segna sempre Ciro Immobile. Questo si vocifera, ormai da anni, in diverse leghe fantacalcistiche. Quindi, pochi discorsi. Il capitano della Lazio è un top del ruolo, nonostante nell'ultimo anno siano aumentati gli acciacchi. Motivo per il quale acquistare anche Castellanos non è una brutta idea. Comunque, la spesa consigliata è di 200/230 crediti su 500.

CASTELLANOS Taty: L'hype è tanto. Ma non troppo, come per altri giocatori della Serie A. Perciò il Taty è da prendere sia come riserva di Immobile sia come ultimo slot di livello, da calare in un attacco di titolari. La spesa consigliata, quindi, è di 10/20 crediti su 500.

PEDRO Rodriguez: Non segna molto (4 gol) e non è titolare. In leghe numerose, tuttavia, può essere un buon porto sicuro nel quale portare la propria nave a una cifra che non supera i 10 crediti su 500.

ISAKSEN Gustav: Se amate le scommesse, è il giocatore che fa per voi. I compagni di squadra sono rimasti stupiti dalle sue doti. In amichevole ha segnato dopo appena un minuto dall'ingresso in campo. E' quel colpo da ultimo slot, che i vostri amici non si aspettano e che potrebbe indirizzare il fantacampionato. Non spingetevi, però, oltre i 5 crediti su 500.

