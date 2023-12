Genoa - Lazio, Immobile consegna la fascia Pedro: la curiosità

Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA LAZIO IMMOBILE FASCIA CAPITANO - Episodio curioso al 67' di Lazio - Genoa. Al momento del suo ingresso in campo, il capitano biancoceleste Ciro Immobile ha ereditato da Patric la fascia da capitano. Dopo qualche minuto l'arbitro Sacchi se n'è accorto, chiedendo al numero 17 di consegnarla a Pedro tra lo stupore di entrambi. Il vice capitano, infatti, da regolamento è lo spagnolo, in quanto Ciro è entrato in campo dalla panchina.