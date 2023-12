La MOVIOLA di Lazio - Genoa: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO GENOA MOVIOLA - Dopo la vittoria della Lazio in Serie A contro il Cagliari, è tempo di affrontare una nuova competizione. Questa sera allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la prima partita stagionale in Coppa Italia per i biancocelesti contro il Genoa di Gilardino. Fischio d'inizio alle ore 21:00. L'arbitro designato per la sfida è sig. Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali, attraverso la moviola del match.

Lazio - Genoa, la moviola del match

Secondo tempo

90 + 4' Arrivano i tre fischi dell'arbitro Sacchi! Vince la Lazio per 1-0 all'Olimpico contro il Genoa in questi ottavi di finale di Coppa Italia! Ora i biancocelesti dovranno solo aspettare il match tra Roma e Cremonese per scoprire chi sarà la prossima avversaria di questa competizione.

90' L'arbitro Sacchi dichiara adesso i 4 minuti di recupero del match

85' Arriva il secondo ammonito del match, ed è Fini del Genoa, a seguito di un fallo ai danni di Cataldi.

65' Dopo 65 minuti, un solo cartellino giallo tirato fuori dall'arbitro Sacchi in questo match. La gara è stata sempre molto equilibrata e corretta fino a questo momento.

50' Duro scontro tra Castellanos e Felipe Anderson. Grande azione di Pedro che recupera la palla servita dal 'Taty' e crossa in area di rigore dal fondo. Sia l'argentino che il brasiliano provano ad arrivarci di testa ma in aria si scontrano duramente l'uno con l'altro. L'arbitro ferma tutto finché i due non si rialzano.

49' Primo cartellino giallo di Sacchi, ed è per Galdames a seguito di un intervento in ritardo su Guendouzi.

45' Fischia Sacchi, inizia il secondo tempo del match di Coppa Italia tra Lazio e Genoa allo stadio Olimpico di Roma.

Primo tempo

45 + 2 Fischia due volte Sacchi, finisce il primo tempo di Lazio - Genoa all'Olimpico.

45' L'arbitro Sacchi dichiara ora 2 minuti di recupero

35' Intervento duro di Rovella ai danni di un giocatore del Genoa, ma per l'arbitro non è da ammonizione.

12' Guendouzi si lamenta con l'arbitro a seguito di un fallo ai suoi danni. Non ci sono gli estremi per un cartellino giallo secondo l'arbitro.

6' GOOOAAALL LAZIO! Bellissima azione della Lazio che inizia con Pellegrini. Il ragazzo di Roma ruba palla e parte come un treno sulla sinistra, fino a servire una palla perfetta per Guendouzi che da dietro spedisce il pallone all'angolino! il Genoa, non messo benissimo, subisce goal e si trova dopo appena 5 minuti a dover recuperare. Nulla da dire per l'arbitro Sacchi

1' Fischia l'arbitro Sacchi, inizia il match di Coppa Italia tra Lazio e Genoa all'Olimpico di Roma!