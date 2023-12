Coppa Italia, i convocati del Genoa contro la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

COPPA ITALIA LAZIO GENOA - La Lazio sta per scendere in campo contro il Genoa per la prima partita di Coppa Italia di questa stagione. Ecco i convocati di Gilardino per la gara, tanti gli assenti.

I convocati di Gilardino per Lazio - Genoa

Portieri: Leali, Calvani, Sommariva.

Difensori: De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Pittino, Sabelli, Vogliacco.

Centrocampisti: Arboscello, Galdames, Kutlu, Malinovskyi, Papadopoulos, Thorsby.

Attaccanti: Fini, Retegui, Puscas.