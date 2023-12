Lazio - Genoa, il club ricorda l'ultima sfida in Coppa Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GENOA COPPA ITALIA - La Lazio, dopo la vittoria contro il Cagliari in Serie A, questa sera inizierò anche il suo percorso in Coppa Italia di questa stagione. Fischio d'inizio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico per la sfida contro il Genoa. Ecco l'ultima sfida tra le due squadre in questa competizione, risalente al 18.01.2017.

La Lazio ricorda l'ultima sfida con il Genoa in Coppa Italia