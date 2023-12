Coppa Italia, Lazio-Genoa 1-0: Guendouzi per i quarti di finale!

Tempo di lettura: 4 minuti

LAZIO GENOA COPPA ITALIA LIVE - La Lazio torna a vincere in Serie A contro il Cagliari, nonostante la prestazione poco convincente. Questa sera però è già tempo di tornare in campo, questa volta per la Coppa Italia. Il fischio d'inizio del match dei biancocelesti contro il Genoa ci sarà alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Ecco la cronaca live ed il tabellino del match

Lazio - Genoa, la cronaca LIVE del match di Coppa Italia

Secondo tempo

90 + 4' Arrivano i tre fischi dell'arbitro Sacchi! Vince la Lazio per 1-0 all'Olimpico contro il Genoa per questi ottavi di finale di Coppa Italia! Ora i biancocelesti dovranno solo aspettare il match tra Roma e Cremonese per scoprire chi sarà la prossima avversaria ai quarti di finale di questa competizione.

90 +1' Ottimo contropiede di Felipe Anderson, che serve Guendouzi sulla destra. Il francese prova va mettere in mezzo a cercare Immobile, ma il suo tiro viene deviato da Kutlu in calcio d'angolo.

90' L'arbitro Sacchi dichiara adesso i 4 minuti di recupero del match

88' La Lazio ci crede, mentre si avvicina la fine della gara. Il Genoa però non molla, e lo dimostra il tiro dalla distanza di Malinosvky , finito alto sopra la porta.

82' Clamoroso errore del nuovo entrato Basic davanti la porta! Viene servito di una palla bellissima e si ritrova da solo davanti al portiere, ma calcia addosso a Leali il rigore in movimento. Si rimane sull'1-0.

81' Sarri cambia completamente a centrocampo. Entrando Cataldi e Basic, escono Kamada e Rovella.

80' Buona azione con Kamada a servire Ciro Immobile che si aggiusta la palla e porva a calciare con il destro, ci arriva Leali a parare.

72' Buono il tentativo della Lazio con Pellegrini che mette in mezzo la palla per Felipe Anderson . Il brasiliano ci prova di testa ma non trova di poco la porta.

70' La gara è molto equilibrata, con spunti da entrambe le parti. L'arbitro Sacchi, per il momento, non ha tirato fuori nemmeno un cartellino giallo.

68' Ancora cambi per Gilardino: esce Retegui, protagonista del primo tempo, Puscas. Esce Dragusin entra De Winter.

64' Problemi anche per Patric, che si tocca la coscia destra. Arrivano quindi i primi cambi anche per Maurizio Sarri. Esce il numero 4, entra Marusic. Esce Castellanos ed entra Immobile.

61' Arrivano i primi cambi del match per Gilardino: Haps e Malinosvky al posto di Jagiello e Maturro.

60' Grandissima azione difensiva di Gila che, dopo l'errore nel regalare la palla allo stesso Retegui, riesce a coprirlo fino alla rimessa dal fondo, impedendogli di calciare. Calcio d'angolo per il Grifone

58' Buon recupero di Kamada che dalla sinistra prova a servire Pedro al centro. Lo spagnolo stoppa il pallone e prova a calciare, ma non prende il giro aspettato e termina alto.

54' Castellanos prova a scambiare con Hysaj che, invece di servire Pedro, prova a calciare ma la palla finisce di gran lunga sopra la porta di Leali.

50' Duro scontro tra Castellanos e Felipe Anderson. Grande azione di Pedro che recupera la palla servita dal 'Taty' e crossa in area di rigore dal fondo. Sia l'argentino che il brasiliano provano ad arrivarci di testa ma in aria si scontrano duramente l'uno con l'altro. Nel frattempo si scalda Ciro Immobile.

49' Subito molto alti i ritmi all'Olimpico, il Genoa prova a rendersi pericoloso con il solito Retegui.

45' Fischia Sacchi, inizia il secondo tempo del match di Coppa Italia tra Lazio e Genoa allo stadio Olimpico di Roma.

Primo Tempo

45 + 2' Fischia due volte Sacchi, finisce il primo tempo di Lazio - Genoa all'Olimpico.

45' L'arbitro Sacchi dichiara ora 2 minuti di recupero.

41' Buona azione della Lazio, che comincia con Patric che serve nei tempi giusti Hysaj sulla destra. L'albanese vede Felipe Anderson e lo serve, il brasiliano poi spedisce la palla all'esterno del palo della porta del Genoa, senza nessuna deviazione.

40' Ora la squadra di mister Sarri prova a crescere come i primi minuti della gara e si lancia in area di rigore del Genoa.

36' Rovella non spazza la palla messa in mezzo da Martin, il solito Retegui prova a colpire di testa, presa facile presa per Provedel.

30' Bellissima azione Lazio! In ripartenza, Guendouzi serve una palla meravigliosa per Pedro sulla sinistra che calcia immediatamente, ma addosso a Leali. Aveva poco angolo il numero 9 biancoceleste, nonostante il bel tiro.

29' La squadra di Gilardino sta trovando sempre più fiducia in campo nonostante il gol dopo pochissimi minuti di Guendouzi. La Lazio prova a reagire ed a ritrovare i ritmi in campo con Felipe Anderson appena entrato

27' Primo cambio forzato per Sarri. Molto sfortunato Isaksen, che lascia immediatamente il posto a Felipe Anderson. Il neo acquisto dei biancocelesti aveva strappato dei minuti in più in campo in queste ultime gare, ma ora il danese è costretto ad uscire.

25' Isaksen si accascia a terra senza nessuno scontro di gioco mentre si tocca la coscia.

24' Kutlu con il sinistro prova ad intimorire dalla distanza, il pallone finisce alto sopra la porta di Provedel. Dopo i primi minuti di sola Lazio, ora il Grifone prova a crescere.

21' Ancora bell'azione di Kutlu per il Genoa, con il tiro che finisce tra le braccia di Provedel. La Lazio ha abbassato leggermente la guardia concedendo spazio con qualche errore difensivo.

17' Ora i ritmi si abbassano leggermente all'Olimpico, mentre il Genoa prova timidamente ad avanzare verso l'area di rigore della Lazio con Retegui che tenta ancora il tiro

11' Primo rischio per la Lazio con Gila, che pasticcia con il pallone e se la fa rubare immediatamente da Retegui. Per fortuna, il tiro finisce tra i guantoni di Provedel.

9' Ora il Genoa, che non aveva approcciato male al match, si ritrova a dover già recuperare un gol, ma la Lazio continua a non mollare il possesso del pallone.

6' GOOOAAALL LAZIO! Bellissima azione della Lazio che inizia con Pellegrini. Il ragazzo di Roma ruba palla e parte come un treno sulla sinistra, fino a servire una palla perfetta a rimorchio per Guendouzi che da dietro spedisce il pallone all'angolino! il Genoa, non messo benissimo, subisce goal e si trova dopo appena 5 minuti a dover recuperare. Biancocelesti in vantaggio all'Olimpico.

5' Primi minuti di studio delle due squadre, la Lazio prova a tenere il pallino del gioco ed a rendersi pericolosa in attacco.

1' Fischio d'inizio allo stadio Olimpico di Roma. Inizia il match di Coppa Italia tra Lazio e Genoa

Lazio - Genoa, il tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Patric(64' Marusic), Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen(27' Felipe Anderson), Castellanos(64' Immobile), Pedro. All.: Sarri.

GENOA (3-5-1-1): Leali; Vogliacco(83' Fini), Dragusin(68' De Winter), Matturro(61'Malinosvky); Hefti, Kutlu, Jagiello(61' Hpas), Thorsby, Martin; Galdames; Retegui(68' Puscas) . All.: Alberto Gilardino

NOTE

Arbitro: sig. Sacchi (Macerata).

Marcatori: 6' Guendouzi(L);

Ammonizioni: 49' Galdames (G): 85' Fini(G);

Espulsioni: \\

Minuti di Recupero: 2' \ 4'

Benedetta Scatena